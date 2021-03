Ekiti by-election: INEC ní èèyàn mẹ́ta kú, ọlọ́pàá ní kò rí bẹ́ẹ̀, PDP fapajánú

ìṣẹ́jú 41 sẹ́yìn

Iwọ lo lẹbi emi kọ lorin tawọn alẹnulọrọ paapa ninu ẹgbẹ oṣelu APC ati PDP n fi bẹnu lori laasigbo to waye nibi idibo atundi ijọba ibilẹ to waye ni Ekiti.

Lọjọ Abamẹta niṣe ni ajọ eleto idibo INEC wọgile eto idibo naa to si sọ pe eeyan mẹta ku ti agunbanirọ kan ati ọlọpaa kan naa si farapa.

Ayodele Fayose to jẹ eekan ninu ẹgbẹ PDP sọ pe iṣẹlẹ yi yoo maa ja awọn aṣebi ninu nitori pe wọn ṣeku pa awọn eeyan wọn nitori idibo sile aṣofin ipinlẹ lasan.

Ninu ọrọ to fi soju opo rẹ ni Twitter, Fayose ṣalaye pe ohun to ṣẹlẹ ni Omuo Ekiti ko ju pe ijọba fun ara rẹ n ṣagbatẹru iwa agbesunmọmi lati fi doju ija kọ ara ilu.

''Pipa awọn alaiṣẹ nitori wọọdu marun un ninu idibo atundi ijọba ibilẹ jẹ iwa to buru jai to si doju ti ni.

Bi Fayose ṣe n tutọ soke foju gba lawọn ajọ eleto idibo Naijiria INEC naa n sọ pe awọn ti so eto idibo yi rọ.

Festus Okoye to jẹ Kọmisana ajọ naa to n mojuto ọrọ idanilẹ oludibo to buwọlu atẹjade yi ni awọn agbofinro ti bẹrẹ iwadii lori ọrọ yi.