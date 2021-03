UITH Mortuary Announcement: Ìyàtọ̀ tó wà láàrín òkú Mọ́ṣúárì aládàáni àti ti ìjọba rèé - Òṣìṣẹ́ Mọ́ṣúárì

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Eyi waye lẹyin ti ile igbokupamọsi ti Fasiti ilu Ilorin fi ikede kan sita pe awọn ko ri aye gbe oku tuntun si mọ torinaa ki awọn to ti gbe oku sibẹ fun ọjọ pipẹ wa gbe oku wọn kuro.

BBC Yoruba kan si ọkan lara awọn ọga ileeṣẹ igbokupamọsi ti aladani kan ni ilu Eko, Ọgbẹni Deinde Harrison to n ṣiṣẹ pẹlu Ebony Funerals ni awọn o ki n kọ oku kankan niwọn igba ti owo ba ti n wọle.

O ni awọn eeyan gbudọ kọkọ san asan silẹ owo na, to ba si wa di pe owo naa ti fẹ tan, wọn a pe wọn lati wa fi kun owo wọn.

Kí ló wá ń jẹ́ kí òkú wọ́pọ̀ ní Mọ́ṣúárì ìjọba?

Ọgbẹni Deinde ṣalaye pe ni ọpọ igba awọn to ba gbe oku lọ si Mọṣuari ijọba maa n foju wo o pe ṣebi ti ijọba ni.

"Awọn oku mii ti wọn kan ri he ni titi tabi ti ẹjọ wa lori ẹ le wa nibẹ fun odidi oṣu mẹfa, idi ti ẹlomiran fi n ṣe bẹẹ le jẹ ọrọ owo to bẹẹ to jẹ pe awọn gan o tii ri owo jẹun, wọn a kan pa oku naa ti sibẹ ni".