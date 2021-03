Leah Sharibu bímọ kò bímọ, òhun tí ìwádìí fihàn rèé nipa akẹ́kọ̀ọ́ Dapchi táwọn agbébọn jígbé

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Lori iroyin to gbode yi, BBC kan si baba to bi ọmọbinrin akẹkọọ yi, Nathan Sharibu to si sọ nipa ohun to mọ boya lootọ ni Leah ti bimọ keji ni ahamọ Boko Haram.