INEC: Lẹyìn tí ọ̀jọ̀gbọ́n fásítì tó yí èsì ìbò Sẹnẹto Akpabio f‘ẹ̀wọ̀n jura, kí ló kàn fará yoku?

wákàtí kan sẹ́yìn

Oju opo Twitter ti n gbana jẹ lori iroyin pe wọn ti dajọ ẹwọn fun ọjọgbọn to yiwe esi ibo ti Sẹnẹtọ Godswill Akpabio kopa ninu rẹ lọdun 2019.

Labẹ ofin INEC ẹwọn ọdun mẹta lo wa fun ẹnikẹni to ba jẹ adari idibo to mọọmọ yi iwe tabi abajade ibo.

Loju opo Twitter awọn eeyan ti n sọrọ lori idajọ yi ti wọn si n beere pe ki wa ni yoo ṣẹlẹ si ẹni to jẹ anfaani wuruwuru ibo yi botilẹ jẹ wi pe ko pada jawe olubori.

Lopin igba ti ko ti si ẹri to ṣafihan ilẹdiapopọ laarin Ọjọgbọn naa a ti Ṣẹnẹtọ Akpabio eyi to sunmọ ko ṣẹlẹ ni pe Ọjọgbọn yi yoo da jẹ iya rẹ ni.

Ki ni ẹkọ to wa fun wa lori ẹjọ Ọjọgbọn yi nipa oṣelu

INEC ki ba maa ba Ọjọgbọn to yiwe idibo fun Akpabio ṣẹjọ ṣugbọn ọjọgbọn yi fun ara rẹ lo ni ki agbẹjọro rẹ kan si INEC pe ki wọn maa ṣe ni koun wa jabọ eto idibo to yi.

Ninu gbogbo ohun to ṣẹlẹ yi, o fi n han pe ireti wa fawọn to n beere idajọ to yẹ fun ẹnikẹni toba ṣe makaruru eto idibo.