Lagos one-day governor: Gómìnà Sanwo-Olu gba pẹ̀lú gómìna ọlọ́jọ́ kan fún ìpínlẹ̀ Eko dámọ̀ràn lórí ìdàgbàsókè ètò ẹ̀kọ́

ìṣẹ́jú 49 sẹ́yìn

Omidan Ẹniọla Ajala ni gomina ọlọjọ kan fun ipinlẹ Eko lẹyin to gbegba oroke nibi idije 'Ta n mọ ọ?' New Era Spelling Bee Competition fawọn akẹkọọ ileewe girama ni ipinlẹ naa.

Ninu ọrọ rẹ lasiko to fi n lewaju ipade ọlọsọọsẹ ti igbimọ iṣakoso ijọba ipinlẹ Eko, gomina ọlọjọ kan ni ipinlẹ Eko fun ọdun 2021, omidan Ẹniọla Ajala dupẹ pupọ lọwọ gomina ipinlẹ Eko, Babajide Sanwo-Olu fun ọla, ẹyẹ ati iyi to bu fun awọn akẹkọọ to bori nibi idije 'Ta n mọ ọ?' naa.

Bakan naa lo gboriyin fun gomina Sanwo-Olu lori bi o ṣe moju to ọrọ ajakalẹ arun COVID-19 ni ipinlẹ naa, to si rọ awọn akẹkọọ lati maa foju si ẹkọ wọn ki wọn lee bori awọn ipenija gbogbo ni ọna wọn.

Bakan naa ni 'gomina' Ẹniọla Ajala ke si gomina Sanwo-Olu pe ko tubọ pese awọn ohun elo amayedẹrun lawọn ileewe tawọn akẹkọọ to bori idije naa ti jade wa to si tun rọ ijọba lati ṣeto ẹbun to jọju fun awọn obi oun, to gboriyin fun pẹlu bi wọn ṣe tọ ọ ni ọna gbogbo to yẹ.