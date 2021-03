RCCG members kidnap: Ọlọ́pàá ní àwọn kò gbọ́ ohun kan nípa bó yá àwọn agbébọn jí ọmọ ìjọ RCCG mẹ́jọ

wákàtí kan sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Kaduna ti sọ pe ko si ohun to jọ iroyin to lu ori ayelujara pe awọn agbebọn ajinigbe tun ti ji ọmọ ijọ Redeemed Christian Church of God(RCCG) mẹjọ gbe lọ.