Secession: Amaechi ní pínpín Nàìjíríà kọ́ ló máa mú ìgbáyé-gbádùn fún àwọn èèyàn

Amaechi ni awọn to n kọminu lori ọjọ iwaju orilẹede Naijiria n ṣe bẹẹ nitori ifẹ ti wọn ni si orilẹede wọn.

Minisita igbokegbodo ọkọ sọ pe ko dara ki awọn eeyan maa sọ pe iṣẹ ati oṣi ti pọ sii lasiko ijọba Aarẹ Muhammadu Buhari ju ijọba Goodluck Jonathan to wa lori oye tẹlẹ lọ.

Amaechi ni kii ṣe asọdun pe lati ori awọn ijọba to ti ṣe ki Buhari to gori oye ni iṣẹ ati oṣi ti n gbilẹ bọ ki Buhari too de.