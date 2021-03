Daddy Freeze: Òun àti Paul Dairo sọ̀rọ̀ nípa alágbe tó kọ́ ilé mẹ̀rin, ra mọ́tò mẹ́ta, ta owo ọrẹ ti wọ́n fun fáwọn elétùtù ọlà

Laipẹ yii ni fọnran ohun arabinrin alagbe kan to fi iṣẹ bara ọdun mẹwaa kọ ile mẹrin, ra ọkọ mẹta, n lọ kaakiri, to si gbalẹ kan.

Arabinrin naa to pe orukọ ara rẹ ni Simbiatu Mopelola ṣalaye ninu ifọrọwerọ akasilẹ naa pe, ẹni ọdun mọkanlelaadọta ni oun ati pe ọmọ oun meji lo wa loke okun, ti oun si ni awọn eeyan mejila to n ba oun ṣiṣẹ.

O ni awọn Alfa, Woli atawọn gbajumọ kan to fẹ ja ewe sobi etutu ọla wọn lo maa n ra awọn owo baara ti awọn ba pa naa, eleyi to ni o n fa sababi ifasẹyin fun ọpọ awọn ẹlẹyinju aanu to ba wa ninu awọn to fun onibaara lowo naa.