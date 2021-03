Ebenezer Obey and Simi: Commander ní akọrin tó ní tálẹ́ǹtì ni Simi, òun ní ìrírí tó dára pẹ̀lú rẹ̀

Nigba ti o ba awọn akọroyin sọrọ, Obey Commander ni iriri to dara ni kikọ orin awo ''Aimasiko'' papọ pẹlu Simi.

Simi jẹ olorin to ni talẹnti gan an, o ṣe ẹda ọkan lara awọn awo orin, ''Aimasiko'' lẹyin to gba iyọnda lati ọdọ mi.