Ooduwa Republic: Kò ní sí ìtàjẹ̀sílẹ̀ tí Yorùbá yóò fi dá dúró, ààlà ilẹ̀ wa kò wọnú ti ẹ̀yà míì

ìṣẹ́jú 21 sẹ́yìn

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Gani Adams wa kede fun awọn eeyan to n bẹru pe ogun le waye nitori iyapa pe, ki wọn mase fi ogun halẹ mọ wa rara.

"Ko le si ogun kankan, bẹẹ ni ko si ọrọ pe a gba fisa ka to wọ ilu Kano, irọ ni, se a n gba fisa wọ Ghana ni? Ẹkun iwọ oorun Afirika ni gbogbo wa wa.

Amọ to ba jẹ ogun naa ni yoo yanju rẹ, ẹru ko ba mi nitori mo setan lati tẹle iran Yoruba nibi kibi to ba n lọ, n ko ni gbabọde fun ilẹ Yoruba."

Gani Adams ni awọn eeyan wa, bẹẹ ni awọn ero wa, awọn alagbara ọmọ Yoruba wa lawọn orilẹede kaakiri awọn ilu oyinbo to pọ, ti wọn mọ eeyan nla nla ati ninu ajọ United Nations.

O ni gbogbo wọn ni wọn setan lati ja fun ominira ilẹ Yoruba lai lo ọta ibọn, o fikun pe ati ero, ati eeyan ni yoo wulo fun ominira Yoruba, nigba ti akoko ba to.

Nibo ni awọn ẹya Yoruba ni ipinlẹ Kwara ati Kogi yoo wa ti ẹkun iwọ oorun guusu Naijiria ba yapa?

Nigba to n dahun ibeere pe nibo ni ipinlẹ Kogi ati Kwara yoo wa, ti ẹkun iwọ oorun guusu Naijiria ba yapa, Gani Adams ni bi igi ba wo lu igi, ti oke rẹ la kọkọ re kuro.

O ni ẹkun iwọ oorun yoo kọkọ gba ara rẹ silẹ lọwọ iya na, ko to wa mọ ọna ti yoo gba ko awọn eeyan rẹ to n bẹ ni Kwara ati Kogi naa kuro.

"A ni ka kọkọ ko ara wa kuro ni ọfin ta jin si yii na, ka to wa maa ko awọn eeyan wa to wa kaakiri mọra, a kọkọ le ẹyọrọ jinna na, ka to pada wa fi abọ fun adiẹ."