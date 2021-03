Fulani heardsmen: Kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin ìjọba Bayelsa àti darandaran Fulani?

ìṣẹ́jú 43 sẹ́yìn

Ohun ti iroyin to kọkọ jade naa sọ ni pe ijọba ipinlẹ Bayelsa ti fun awọn daranadaran fulani to wa ni ipinlẹ naa ni ọsẹ meji lati fi kuro nibẹ nitori gbọnmọgbọnmọ wahala ati ijinigbe to n wọ tọ wọn lẹyin ni ipinlẹ naa.