Jaiye Kuti: Ọ̀pọ̀ ìgbà ni mò n fi ẹ̀rín bo omijé mọ́lẹ̀ láti bo àṣírí ara mi

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Bẹẹ lọrọ ri fun gbajugbaja oṣerebinrin kan ninu tiata Yoruba, Jaiye Kuti, ẹni to sọ pe ọpọlọpọ igba ni oun n fi ẹ̀rín bo omijé oju oun mọ́lẹ̀. Ninu ọrọ kan to kọ sori ayelujara Instagram rẹ, arẹwà oṣerebinrin naa sọ pe lootọ ni oun ma n rẹrin ni gbogbo igba, àmọ́ ko tumọ si pe inu òun maa n dùn ni igba gbogbo.

"Mo ma n wa ninu awọn ipò to ma n mu mi sunkun lọpọ igba nitori mo n la awọn iriri kan kọja to maa n jẹ ki omije da silẹ loju mi."

" Ẹni to jade wa lati inu iriri to ṣòro lati gbagbọ ni mi, sugbọn imoore nikan lo gbe mi ro nitori ẹni to ba ni ọkan ọpẹ nikan lo ni ọrọ̀."Gbajugbaja oṣere naa ṣalaye pe, ọpọlọpọ igba ni oun ti kuna, to si ma n jẹ ìnira fun oun lati dìde pada.