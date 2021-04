Chris Oyakhilome: £125,000 ní owó ìtanràn tí Tẹlifísàn Loveworld yóò san fún ìwà arúfin

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Ajọ to n se akoso eto igbohunsafẹfẹ nilẹ United Kingdom ti kesi ileesẹ mohunmaworan pasitọ kan ni Naijiria, Chris Oyaklome lati sanwo itanran.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ajọ naa ni igba keji ree laarin ọdun tileesẹ naa yoo tako ofin to rọ mọ gbigbe ojulowo iroyin lai ni abula sori afẹfẹ, eyi to n tako iroyin gidi nipa arun Coronavirus.

"A ri awọn iwa riru ofin yii bii eyi to gbopọn pupọ ati iwa asise mase to n foju han lọpọ igba eyi to mu ka ta ileesẹ igbohunsafẹfẹ naa loji owo."