Gani Adams: Ẹ bá wa gbe Kọmísánà ọlọ́pàá Oyo kúrò, a kò fẹ́ mọ́

ìṣẹ́jú 45 sẹ́yìn

Aarẹ Ọna Kakanfo tilẹ Yoruba, Iba Gani Adams tun ti sọrọ lori ipo ti eto aabo ilẹ Yoruba wa, to si ni arwo aabo to mẹhẹ ti dinku pups.

O ni pẹlu ajọsepọ awọn ẹlẹgbẹjẹgbẹ atawọn eeyan kan to n se ipade loore koore lori eto aabo yii, o ti n so eso rere.

"A ti kọ lẹta si gbogbo ọba nilẹ Yoruba, ti mo si fi ọwọ si lẹta naa eyi tawọn ọlọdẹ ati OPC fi ọwọ si pe ki wọn maa fi idunkooko to ba wa ni agbegbe wọn ransẹ.

"Awọn agbofinro wa to n se ijamba feto aabo lo mu ki awọn eeyan maa fun idasilẹ Oduduwa, sugbọn ti wọn ba fọwọsowọpọ pẹlu araalu, eto aabo to mẹhẹ yoo dohun itan.

Awọn ọjọgbọn kaakiri agbaye ni Odududwa Republic ni awọn n fẹ. Laelae n ko ni jẹ ọta Yoruba, a si ti se ipade lori ayelujara, to si foju han pe Oduduwa Republic ni awọn eeyan wa n fẹ."

Anfaani Oduduwa Republic ree:

Iwa ijiyin isẹ iriju ẹni yoo pada sinu ilana isejọba wa, ti eto aabo to gbopọn yoo si wa nigba ti iwa ajẹbanu yoo dinku

Nigba to n sọrọ lori awọn eeyan wa to wa loke ọya, Adams ni ka to gba orilẹede oodua, ko nilo kawọn eeyan wa loke ọya wa sile tabi kawọn ẹya miran kuro nilẹ Yoruba.