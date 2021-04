Doctors strike: Awọn Dokita 'NARD' da iṣẹ silẹ lati bere ẹtọ wọn lọwọ ijọba

wákàtí kan sẹ́yìn

Lonii ni ẹgbẹ awọn Dokita nile iwosan nla to jẹ tijọba, 'National Association of Resident Doctors of Nigeria', NARD jakejado orilẹede Naijiria gunlẹ iyanṣẹlodi lẹyin gbogbo ipade ti wọn ṣe pẹlu ijọba apapọ.