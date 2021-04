Pure Water Lylon Art: Adejoke ní ohun èlò ta fi ọ̀rá ṣe ń ní àlòpẹ́, kìí tètè jẹ

Adejoke Lasisi ree, ẹni ti isẹ ọọfisi wu lati se amọ to pada n fi isẹ ọwọ bu okele sẹnu lai wa isẹ sarafinni kiri mọ.

Adejoke, ẹni to n fi aloku ọra Pure Water atawọn aloku asọ se asọ oke eyi to n lo lati se baagi, bata, ẹni atẹẹka ati bẹẹ bẹẹ lọ, ba BBC Yoruba sọrọ nipa ohun to gbe de idi isẹ yii.