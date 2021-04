Toyin Abraham: Ìyálàyá gbogbo yin, mo mọ àwọn olólùfẹ́ mi tí wọn ń gba tèmi

wákàtí kan sẹ́yìn

Bakan naa ni awọn mejeeji n sọ oko ọrọ sira wọn eyi to n ya ọpọ eeyan lẹnu pe ki lo le to eyi.

Ki ni ololufẹ Toyin Abraham sọ to fa ija?

Bẹẹ ba gbagbe, o ti ti ọjọ mẹta kan, ti Toyin ti n pariwo sinima naa lori ayelujara pe yoo jade, eyi to pe akori rẹ ni 'Prophetess'.

Ni kete ti sinima naa jade, lawọn eeyan ti n tu jade lọ sile sinima lati lọ wo fiimu naa, eyi to n mu ki awọn olootu sinima naa ri taje se, to fi mọ Toyin funra rẹ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Amọ ni kete ti sinima naa jade, ni ọkunrin kan ti wọn n pe ni Cinema Pointer,ẹni to gbajumọ nidi ka gbọn sinima wo yẹbẹyẹbẹ, ka si se agbeyẹwo bo se dara si, sọ ero rẹ nipa fiimu ọhun.

Sinima naa ri rudurudu, to si kun fun ariwo lasan. Sinima Prophetess yii lo jẹ sinima oni wakati kan ati isẹju mẹrinlelogun to jẹ radarada."

'Iyalaya gbogbo yin' ni esi ti Toyin fọ, to fa awuyewuye?

Ni kete ti Toyin Abraham ka agbeyẹwo ati ariwisi Cinema Pointer ni ibinu gba oju rẹ, to si fesi pada fun onitọhun pẹlu ara gbigbona.

"Mo le fọwọ gbaya pe eeyan kan to n sisẹ lagbo tiata ni ọ, ẹni to korira mi nitori ọwọ mi n lọ soke, ti o ko si lagbara lati da mi duro.

Toyin tẹsiwaju pe oun ni awọn ololufẹ toun ati agbo awọn to n ra ọja oun, oun si maa n fun wọn ni ohun ti wọn n fẹ.

"Se o mọ pe kii se wasa pe ki eeyan pa owo to to miliọnu lọna aadoje naira lasiko iwọde ENDSars ati igbele Coronavirus, ki n si tun ẹni osere tiata akọkọ fun aimọye ọsẹ loju mohunmaworan Neflix?"

Toyin wa la Cinima Pointer loye pe ọrọ to da lori ohun to n sẹlẹ lorilẹede Naijiria ni sinima Prophetess da le lori, to si wa fawọn ọmọ Naijiria, eyi ti ọmọ Naijiria se jade, ti inu rẹ ko si dun si.