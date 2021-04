Muhammadu Buhari: Ọ̀pọ̀ ọmọ Naijiria ló ń jìyà nítorí ìwà àjẹbánu tó wà ní ẹ̀ka ètò ìlera - SERAP

Ajọ to n ja fun ẹtọ ọmọniyan nidi ọrọ aje ati ijiyin isẹ iriju ẹni, SERAP, ti pe Aarẹ Muhhamadu Buhari lẹjọ lori ikuna rẹ lati ṣe iwadii owo to le ni biliọnu mẹta abọ naira ti wọn la kalẹ fun ẹka eto ilera to poora.