Olusegun Obasanjo àti Sheikh Gumi ṣe ìpaàdé lórí ètò àbò Naijiria tó mẹ́hẹ l'Abeokuta

Aarẹ Naijiria tẹlẹ, Olusegun Obasanjo ati gbajugbaja ẹlẹsin Musulumi Sheikh Ahmad Gumi ti ke si ijọba apapọ lati ṣe agbekalẹ ile ẹjọ pataki ti yoo maa gbọ ẹjọ awọn janduku, awọn ajinigbe atawọn to n lo ibọn lai gba aṣẹ.

Obasanjo ati Gumi lo fi ọrọ naa lede ninu atẹjade ti awọn mejeji buwọlu lẹyin ipade ti wọn ṣe nile Obasanjo to wa niluu Abeokuta.

Ninu atẹjade naa to ni koko mọkanlelogun ni wọn tun ti rọ ijọba apapọ lati fi ọrọ eto abo Naijiria to mẹhẹ to ajọ ilẹ Afrika leti iyẹn, ECOWAS.