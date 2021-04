Muhammadu Buhari London travel: Ìdí tí àwọn ọmọ Naijiria ṣe fẹ̀hónúhàn lòdì sí ìrìnàjò Buhari sí London

Awọn ọmọ Naijiria kan to n fi ilu London ṣebugbe ti bẹrẹ ifẹhonuhan lodi si bi Aarẹ Muhamadu Buhari ṣe lọ si ilu naa fun ayẹwo.

Ifẹhonuhan ọhun ti wọn kọ lati dẹwọ rẹ ni wọn fi n fa Aarẹ Buhari leti pe ko pada si Naijiria to ba fẹ ṣe ayẹwo ara rẹ.

Ọjọru to kọja yii ni amugbalẹgbẹ Aarẹ Naijiria tẹlẹ, Goodluck Jonathan, iyẹn Reno Omokri tẹkọ ofurufu leti lọ siluu London lati bẹrẹ ifẹhonuhan naa, eyii ti ko tii dẹwọ rẹ lati igba naa wa.

Iwọde naa bẹrẹ nitori iyanṣelodi awọn dokita ni Naijiria, eyii to bẹrẹ lọjọ kinni, oṣu Kẹrin, ọdun yii.

Awọn dokita ni Naijiria daṣẹ silẹ lọna ati bere awọn ẹtọ kan lọwọ ijọba apapọ bii owo oṣu to jẹ wọn atawọn ajẹmọnu kan to yẹ ki wọn gba lasiko ajakalẹ arun Covid-19.

Ninu atẹjade kan to fi lede loju opo Twitter rẹ, Omokri ni "ti awọn dokita nilẹ Gẹẹṣi ba n gunle iyanṣelodi, sẹ Aarẹ Bahari yoo to ẹni to n lọ sibẹ fun ayẹwo?"