Resident doctors strike in Nigeria: Ẹgbẹ́ àwọn dókítà àti ìjọba tako ara wọn l'Oyo lórí ìyanṣẹ́lódì

wákàtí kan sẹ́yìn

Bello sọ pe gbogbo ohun ti awọn dokita n bere lọwọ ijọba ipinlẹ Oyo ni ijọba naa n ṣe fun wọn, eyii to mu ki ajọṣepọ to wa laarin wọn gun rege.

O ṣalaye pe nitori naa ni awọn dokita naa ko ṣe darapọ mọ awọn akẹgbẹ wọn to n daṣẹsile ni Naijiria.

Gẹgẹ bo ṣe sọ, "eto ilera ṣe patakli si ijọba to wa lode yii, nitori naa ko si dokitan kankan nipinlẹ Oyo to daṣẹsilẹ, a si n tọju awọn iba perete to n ṣiṣẹ lawọn ile iwosan ijọba."