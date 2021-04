ASUP gbé àgádágodo sẹ́nu ọ̀nà àwọn ilé ẹ̀kọ́ gbogbonìṣde ní Naijiria

Yatọ si atunto bi ijọba ṣe maa n san owo wọn ti wọn n bere fun, ASUP tun sọ pe ki ijọba san owo to jẹ awọn olukọ lawọn ile ẹkọ gbogboniṣe lawọn ipinlẹ kan ni Naijiria.

Wọn tun fi ẹsun kan ijọba pe o kọ lati san owo oṣu mẹwaa to jẹ awọn oṣiṣẹ wọn lẹyin to buwọlu owo oṣu tuntun to kere ju fun awọn oṣiṣẹ.