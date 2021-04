Buhari driver: Kò sẹ́ni tó lè ní kí Buhari má gba ìtọ́jú nílẹ̀ òkèèrè - Amúgbálẹ́egbẹ́ Ààrẹ

ìṣẹ́jú 57 sẹ́yìn

Onochie lo sọrọ naa ninu atẹjade kan loju opo Twitter rẹ lasiko to n fesi si bi awọn ọmọ Naijiria kan ṣe n bu ẹnu ẹtẹ lu Aare Buahri pe o lọ gba itọju loke okun lasiko ti awọn dokita daṣẹsilẹ ni Naijiria.

Lẹyin to de sile ijọba niluu London lawọn eeyan kan ti bẹrẹ ifẹhonuhan, ti wọn si n sọ pe ko pada si Naijiria lati tunṣẹ.

Nigba to n da si ọrọ naa, Onochie sọ pe ko sẹni to le ni ki Buhari ma kan si awọn dokita to n ti n ṣetọju rẹ lati nnkan bii ogoji ọdun sẹyin.