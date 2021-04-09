Wọn bi Duke ti Edinburgh ni Greek island ti Corfu ni ọjọ kẹwa oṣu kẹfa ọdun 1921. Awọn iran rẹ jẹ idile oye lati Denmark, Germany, Russia ati Britain.
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Arẹmọ Philip ni ọmọkunrin kanṣoṣo ti Ọmọba Prince Andrew ti Greece ati Ọmọbabinrin Alice ti Battenberg bi.
Arẹmọ bẹrẹ ileewe ni France ni ileewe MacJannet American school ni St Cloud oun si niyi pẹlu awọn akẹgbẹ rẹ nileewe. Ọmọ ọdun meje lo lo lọ gbe pẹlu awọn mọlẹbi rẹẹ Mountbatten ni England, nibi to ti ka ileewe to ṣaaju alakọbẹrẹ.
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Nigba ti oun ati Ọmọbabinrin Elizabeth bẹrẹ - July 1947...
Bẹ́ẹ̀ si ni wọn ṣegbeyawo ni ogunjọ oṣu kọkanla ọdun kan naa
Ọbabinrin Elizabeth ati Duke ti Edinburgh lọjọdiẹṣaaju ọjọ to gbọ iroyin pe baba rẹ ti ku
Arẹmọ n ṣe ere idaraya Polo
Arẹmọ tun fẹran ko maa gba bọọlu Cricket
Arẹmọ Phillip kọwọ rin pẹlu Ọbabinrin Elizabeth lọ si India lọdun 1961.
The duke and Queen had four children, (from left) Edward, Andrew, Anne and Charles, pictured here in the 1960s.
Arẹmọ Phillip pẹlu Ọbabinrin Elizabeth ṣe ibẹwo si oko kan lati ṣe ayẹyẹ igbeyawo wọn
Arẹmọ Phillip ati Ọbabinrin Elizabeth nigbato n ṣe ayẹyẹ ọjọ ibi ọdun mẹẹdọgbọn
Arẹmọ Phillip pẹlu Ọbabinrin Elizabeth
Oṣu kẹjọ ọdun 1979 nigba ti ọmọ ẹgbọn/aburo baba rẹ ku
Arẹmọ fẹran awọn ẹranko ati nkan ti Ọlọrun da pupọ
In 1985 the Duke of Edinburgh was surrounded by his family, including the young princes William and Harry, as they gathered to watch a flypast over Buckingham Palace after Trooping the Colour.
Lọdun 1996 Duke kọwọrin pẹlu aarẹ South African President Nelson Mandela lọ fun yiyan bi ologun awọn ẹlẹṣin lọjọ ibẹwo akọkọ rẹ si Britain.
Arẹmọ Phillip gbaruku ti Ọbabinrin fun o le ni ọgọta ọdun iṣejọba rẹ to fi mọ igba to pe ẹni aadọta ọdun lọdun 2002
Duke ti Edinburgh nibi ami ẹyẹ Duke of Edinburgh
Duke tẹsiwaju lati maa ṣe idije ere ẹṣin koda titi di igba ogbo rẹ. Ọkan ree ni Sandringham lọdun 2005.
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Igbeyawo ọmọ-ọmọ Arẹmọ Phillip, Ọmọba Prince Williams pẹlu Catherine Middleton lọdun 2011.
Lẹyin oṣu mejila, o fihan pe ṣaka ni ara Duke ti Edinburgh ṣi da
Arẹmọ Phillip àti ọmọbabinrin Anne lẹyin ti ara Duke ti ya
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June 2013 ni ṣọọṣi kan ni Westminster Abbey lati ṣe ayẹyẹ iwuye ọgọta ọdun ti Ọbabinrin pe lori oye
Lẹyin to ṣi ibudo ọsin ati igbafẹ awọn Erin, Duke ti Edinburgh kede pẹ̀lú atilẹyin Ọbabinrin pe oun ko ni farahan ni eto itagbangba kankan mọ lẹni ọdun marundinlọgọrun to pe
Ọbabinrin Elizabeth ati Arẹmọ Phillip
Dke ni ọkọ Ọbabinrin to pẹ laye ju ninu itan ilẹ Britain