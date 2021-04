Resident Doctors Strike: Lẹyìn ọ́jọ́ mẹ́wàá ẹgbẹ́ dókítà so ìyanṣẹ́lódì rọ̀

Ẹgbẹ awọn dokita lorileede Naijira ti so iyanṣẹlodi ti wọn gunle rọ lẹyin ọjọ mẹwaa.

O ni ''ni nkan bi wakati kan sẹyin (lọjọ Abamẹta) la so iyanṣẹlodi naa rọ ni idahun si ẹbẹ awọn ọmọ Naijiria.''

Ohun ti ẹgbẹ naa n beere lọwọ ijọba pọ, to fi mọ pe ki ijọba san owo oṣu ti wọn jẹ awọn dokita lai da ẹnikankan si.

Wọn tun beere fun afikun ida aadọta lori iye owo ajẹmọnu gbogbo oṣiṣẹ ilera, to fi mọ sisan gbese owo moriya iṣẹ Covid-19 fawọn to n ṣiṣẹ ni ile iwosan ipinlẹ to fi mọ awọn nkan miran.