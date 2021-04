Foluke Daramola: N kò ṣàánú mọ́ fáwọn àgbà òṣèré torí ìrọ́ tẹ pa mọ́ mi

ìṣẹ́jú 16 sẹ́yìn

Sáájú ni ọkàn nínú àwọn alátẹ̀lé rẹ̀ lórí ayélujára Instagram rẹ, tí kọ ǹkan sí abẹ ọ̀rọ̀ kan tí Foluke fi síta eyi to ni:

Osere tiata naa fikun pe " Ọpọ igba ni wọn ti n sọ ahesọ ọrọ nipa isẹ aanu toun n se, to si ni oun ti oun nifẹ lati se ni isẹ aanu naa fawọn agbaagba osere tiata, ti oun ko si da owo kankan si apo ara oun."

Bakan naa lo sẹ lori iroyin kan to ni awọn olootu ere tiata meji ba oun ni ajọsepọ ni ibudo ere, ki wọn le fun oun ni ipa lati ko ninu ere wọn.

Epe pọ ti Foluke Daramola sẹ, ti a ko le kọ sita , amọ to pa fidio naa rẹ loju opo rẹ, eyi to fi n fi ẹhonu han sawọn eeyan to n pa irọ mọ pe o gba owo lọwọ awọn eeyan kan, ti wọn si tun ni o n se sina pẹlu awọn olootu ere tiata.