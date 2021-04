Iya Ife: Said Balogun, Kemi Afolabi àtàwọn òṣèré míràn ń ṣèdárò Iya Ife tó fayé sílẹ̀

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Iya Ife jẹ ọkan gboogi lara awọn oṣere tiata Yoruba to dantọ to si mọ ere ṣiṣe, ede Ile Ife si lo maa n sọ ninu ere tiata.

Gẹgẹ bii ohun ti agbọ, obinrin naa dagbere faye laarin wakati diẹ to yẹ ko ṣe ayẹyẹ ọjọ ibi rẹ.

Lara awọn akẹgbẹ rẹ nidii iṣẹ tiata to kede iku rẹ sọ pe, o jẹ ohun ibanujẹ gidi fun awọn ẹbi atawọn akẹgbẹ rẹ nidi iṣẹ ọhun.

Oṣere miran to tun kẹdun iku rẹ ni Adigun to sọ pe nnkan bii aago mẹta oru ni oun ṣi n ki oloogbe ọhun ku oriire ọjọ ibi rẹ lai mọ pe ọlọjọ ti de.

Kemi Afolabi ni iya naa maa n fi ifẹ nla han si oun, to so maa n pariwo ọmọ ti wọn n sọ nigbakuugba to ba ri oun loko ere tiata.