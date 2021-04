Lateef Adedimeji: Mo ri iṣẹ́ Ọlọ́run, omijé gbọ̀n mí, mo sì rí ìdí tí ọpẹ́ fi tọ́ sí mi

Oríṣun àwòrán, adedimejilateef/Instagram

Yoruba ni ẹda to ba mọ inu ro, yoo mọ ọpẹ du nitori ẹni to ba ri isẹ Ọlọrun yoo fi ọpẹ fun Eledua.

Ọpọ isẹ Ọba Oke si la n ri ni ojoojumọ ti a ko ka kun ayafi igba to ba kan wa gangan.

Bẹẹ si ni ọpọ akanda ẹda to yi wa ka ni a ko ti ara wọn yin Ọlọrun logo, ayafi ta ba ri itọni lati se bẹẹ.

Boya itọni yii gan ni gbajumọ osere tiata Yoruba kan, Lateef Adedimeji ri, ti omije fi bọ loju rẹ, to si bẹrẹ si ni fi ọpẹ fun ọba oke.

Nigba to n salaye ohun to mu omije jade loju rẹ naa, agba osere tiata naa ni oun ronu jinlẹ lori ipo tawọn ẹda to ni ipenija oju wa ni.

Adedimeji, ẹni to salaye ohun to foju kan lasiko to sabẹwo sile ẹkọ awọn akanda ẹda to ni ipenija oju loju opo Instagram rẹ, ni ẹru Ọlọrun ba oun.

Oríṣun àwòrán, adedimejilateef/Instagram

"Mo ri ẹwa awọn isẹda Ọlọrun lonii lẹkunrẹrẹ, pẹlu omije loju, mo si ri didi to fi yẹ ki n maa dupẹ lọwọ adaniwaye.

Ọlọrun lagbara, to si maa n mu ki ẹnu ya ẹda pẹlu awọn ohun iyanu to n se, ọna rẹ si yatọ si ti eniyan patapata.

Loni ni mo jami lori aayan mi lati ni oye nipa iru ẹda ti Ọlọrun jẹ, eyi kii se isẹ mi lati mọ, ki oun sa maa jẹ Ọlọrun, ki emi si maa jẹ ẹda ọwọ rẹ."

Adedimeji, ẹni to fi fidio abẹwo to se sile ẹkọ awọn akanda ẹda to ni ipenija oju naa soju opo Instagram rẹ, wa fi ẹmi imoore rẹ han si Ọlọrun fun ipo to wa.

Mo gbadun akoko ti mo lo pẹlu awọn akẹkọọ to ni ipenija oju nile ẹkọ Bethesda, wọn ko ni mọra pupọ.

Ko si ọna miran ti yoo dara ti mo fi le lo akoko mi ju ki n wa pẹlu awọn akanda ẹda yii lọ, awọn eeyan yii ni ẹyin n pe ni afọju amọ mo n pe wọn ni Oju Ọlọrun.

Awọn eeyan yii ko le ri mi bii ẹlẹran ara amọ wọn so pọ mọ ẹmi mi ju ọna kan lọ, Ọlọrun fi ẹbun ọwọ to lagbara jinki wọn ati ẹmi to yanranti."

Adedimeji tẹsiwaju pe lati isẹju akọkọ ti oun de ọdọ wọn, titi di akoko ti oun fi wọn silẹ, se ni ayọ ati okun wa lara wọn.

Oríṣun àwòrán, adedimejilateef/Instagram

O ni bi o tilẹ jẹ pe oun ti kuro lọdọ wọn, sibẹ ẹmi oun ko kuro nibẹ, to si n rọ awọn ololufẹ rẹ lati maa sabẹwo sawọn akanda ẹda naa.

"Ohun ti mo n salaye yoo tete ye yin tẹ ba n bẹ awọn eeyan yii wo, lati akoko yii lọ, maa sọ abẹwo mi sile awọn eeyan to ni ipenija oju naa di ajọdun ọdọọdun.

Wọn ko ni da wa mọ, wọn yoo si maa ri mi ni oore koore ju ti tẹlẹ lọ."

Adedimeji ni ipa sise bii afọju ti oun ko ninu ere ti oun se nile ẹkọ awọn afọju naa jẹ ki oun mọ si nipa ohun tawọn eeyan to ni ipenija oju n la kọja.

Osere tiata naa wa rọ awọn eeyan to ba n la ipo to nira kọja lati ni ọkan akin, ki wọn si maa ranti pe alaanu ni Ọlọrun.

"Ọlọrun yoo farahan yin lasiko ti ẹ ko nireti rẹ, ẹ sa maa fi ẹmi imoore yin han si, kẹ si maa dupẹ lọwọ rẹ.