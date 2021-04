Chibok Girls: Lẹ́yìn ọdún méje tí wọn gbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́, owó ààbò fún iléèwé wọlẹ̀

Lasiko ijinigbe akẹkọọ ọlọpọ yanturu to waye lọdun 2014 ni Chibok, tii ṣe ọdún meje sẹyin, ìjọba ilẹ gẹẹsi ṣe agbekalẹ ẹgbẹlẹgbẹ miliọnu dọla pẹlu atilẹyin asoju ijọba ilẹ gẹẹsi nigba naa, lati daabo bo awọn akẹkọọ nile iwe.

Abẹwo Okonjo Iweala yii jẹ ọkan lara igbesẹ to waye, lẹyin ti awọn ijọba ilẹ okere da si ọrọ ijinigbe awọn ọmọ to din diẹ ni ọọdunrun (276) lati ọwọ awọn agbesumọmí alakatakiti ẹsin ni Chibok lọdun 2014.

Owo ọhun si to bi mílọnu mejilelogun pọun fun aabo awọn akẹkọọ nile iwe, awọn ajọ kan labẹ isọkan agbaye, ijọba Naijiria ati awọn aladani kan, lo pese owo naa.

Erongba wọn ni pe, awọn akẹkọọ ko ni ni ifọkanbalẹ nikan ti wọn ba n lọ si ile ẹkọ, sugbọn ayika to duro re lati le kọ ẹkọ ati lati ni idagbasoke yoo wa" gẹgẹ bi Gordon Brown ṣe sọ ninu oṣu karun ọdun 2014

Bakan naa ni wọn pese nkan ikawe fun awọn ọmọ, sugbọn ko ju ọdun meji lọ ti gbogbo eto yii fi doju de pẹlu ipolongo iside rẹ to waye nilu Abuja.

Awọn iṣẹlẹ ijinigbe ni awọn ile ẹkọ ni iha ariwa laipẹ yii fihan bi ijóba Naijiria ṣe kuna lati gbe awọn eto ijọba to le daabo bo awọn akẹkọọ nile iwe.

Titi di oni, ọmọ to din diẹ ni aadọfa lo sì wa ni ahamọ Boko haram lara awọn ti wọn ji ko ni Chibok.

"Iṣẹ ajanbaku ni, gbogbo atẹgun to ba ti fẹ bayii, lo n ba apakan tabi omiran ile naa jẹ. Ojoojumọ lo n wo titi di oni yii, ko si ẹni to lo kilaasi naa."

Ẹwẹ, àwọn ọmọogun lo n kọ kilaasi to wa nibẹ bayìí pẹlu iranlọwọ ijọba ipinlẹ Borno, lẹyin ti Gomina Babagana Zulum ṣabẹwo si ile iwe naa ni oṣu kọkanla ọdun to kọja, ti nkan to foju ri si ba a lọkan jẹ.