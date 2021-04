Biola Adebayo: Oríṣiríṣi ọjà ni mo kiri ní kékeré, síbẹ̀ mí ò rí owó wọ Fáṣítì

Bẹẹ gan-an ni ọrọ ri fun gbajugbaja oṣerebinrin, Biola Adebayo nigba to n seranti ọpọ ipenija to la kọja, ko to jẹ eeyan nile aye.