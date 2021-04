Oduduwa Nation: Ọlọ́pàá dá ìwọ́de fún ìyapa Nàíjíríà dúrò fún ìgbà díẹ̀ ní Sagamu

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Awọn ọlọpaa to wa nilu Sagamu da iwọde ita gbangba tawọn eeyan to n polongo Oduduwa Nation n se nilu naa duro fun igba diẹ ni ọjọ Ẹti.

Olayomi Koiki, tii se agbẹnusọ fun asaaju ajijagbara to n polongo orilẹede Oduduwa, Sunday Igboho, lo kede isẹlẹ yii loju opo Facebook rẹ.

Koiki, to n gbe iwọde naa bo se n waye, lo jẹ ki awọn eeyan to n wo iwọde naa loju opo Facebook rẹ gbọ nipa iro ibọn to n dun nibi iwọde naa.