Slain Ekiti Police woman: Ìyá rẹ̀ ní àìrìṣẹ́ṣe ló mú kí Bukola Olawoye gba iṣẹ́ ọlọ́pàá

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Bukola ni ọta ibọn ba lasiko ti rogbodiyan gbode nibi atundi ibo naa, to si jade laye lọjọ Keji nile iwosan to ti n gba itọju, eyi to mu ki wọn so eto idibo naa rọ.