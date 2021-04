Bolanle Ninalowo: Azeez ní súná mi àmọ́ ìrírí ayé kan ló sọ mi di Krístẹ́nì

wákàtí kan sẹ́yìn

Ohun to sẹlẹ ree pẹlu gbajugbaja oṣere tiata Yoruba kan, Bolanle Ninalowo, ẹni to ṣalaye idi to ṣe fi ẹsin Islam silẹ di ọmọlẹyin Kristi.