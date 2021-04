Sotayo Sobola: N kò le ṣeré farakinra pẹ̀lú ọkùnrin mọ́ lẹ́yìn ìgbeyàwó

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Iyawo dun lọsingin, ọkọ tun mi gbe. Ọkan gboogi ni iran Yoruba jẹ ninu awọn to maa n bu ọla fun awọn to ba gbeyawo tabi re ile ọkọ.

Eyi lo difa fun gbajugba arẹwa oṣere tiata Yoruba, Tayo Sobola, ti ọpọ mọ si Sotayo Gaga, to sọ pe awọn eeyan n fun oun ni apọnle lẹyin ti oun ṣe igbeyawo tan ju ti tẹlẹ lọ.

Lẹyin to ṣe igbawo bonkẹlẹ tan, Sotayo ni ile ọkọ dun, o si larinrin pẹlu.

Arẹwa oṣere tiata Yoruba sọ pe ọdun meje loun fi ṣe ọrẹ pẹlu ọkọ oun ko to di pe awọn ṣe igbeyawo.

O ni lootọọ ni pe ko le ṣalai maa si idojukọ ninu igbeyawo, amọ Sotayo ni oun ati ọkọ oun dagba to lati wa ojutuu si idojukọ to ba wa.

Nigba to n sọrọ nipa ayipada to ti ba ipa ti o maa n ko ninu ere lẹyin to ṣe igbeyawo tan, Sotayo ni oun ti semẹdọ nipa ṣiṣe awọn ere ti yoo mu ki oun farakinra ju pẹlu ọkunrin ninu ere bayii.