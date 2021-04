European Super League: Arsenal, Man United, Man City, Real Madrid, Barcelona fẹ́ dá ìdíje líìgì tuntun sílẹ̀ ní Yúróòpù

Bawo lọrọ naa ṣe bẹrẹ?

Ni oṣu kẹwaa, ọdun to kọja ni igbesẹ kọkọ bẹrẹ pẹlu ijiroro to lọwọ ileeṣẹ iṣuna kan ti orukọ rẹ n jẹ JP Morgan ninu.

Koko apero naa ni lati gbe idije kan kalẹ lati rọpo idije Champions League ni ilẹ Yuroopu ti owo ori rẹ yoo si to biliọnu mẹfa o le ẹgbẹta miliọnu pọun.

Ero wọn ni pe eyi yoo wawọ erongba idije Super league tuntun naa bọlẹ ṣugbọn ko dabi ẹni pe awọn atunto naa de agbeji ara agba ọjẹ ẹgbẹ agbabọọlu mejila to wa nidi idasilẹ liigi agba tuntun naa.

Awọn ẹgbẹ agbabọọlu wo lo wa nidi idasilẹ liigi European Super League?

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ati Tottenham wa lara awọn ẹgbẹ agbabọọlu mejila to ti buwọlu idasilẹ liigi tuntun naa.

Bawo ni ilana ati agbekalẹ rẹ yoo ṣe ri?

Awọn mẹta to ba moke ni ọkọọkan isọri naa yoo wọle fun ipele kọta faina.

Ipele yii ti awọn ẹgbẹ agbabọọlu to ba wa ni ipo kẹrin ati ikarun lawọn isọri mejeeji yoo tun forikori lati mu meji ti yoo daraps mọ awọn mẹfa akọkọ ni ipele kọta faina.

Lati ibẹ lọ ifẹsẹwọnsẹ rẹ yoo farajọ ti idije Champions League to wa nilẹ bayii.

Ajọ iṣakoso ESL ni owo ti yoo maa wọle yoo gbe pẹẹli ju ti Champions league lọ, eyi to tumọ si owo pupọ si fawọn ẹgbẹ agbabọọlu to nkopa.

Ariwisi wo lo ti n jẹyọ?

Ajọ to n ṣakoso ere bọọlu nilẹ Yuroopu, ajọ to n ṣamojuto bọọlu liigi premiership nilẹ Gẹẹsi pẹlu olotu ijsba ilẹ Gẹẹsi, Boris Johnson wa lara awọn to ti bu ẹnu atẹ lu igbesẹ naa.