Rivers state local government elections: PDP gba gbogbo ipò alága káńsù àti káńsélọ̀ ní ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ Rivers

wákàtí kan sẹ́yìn

Ẹgbẹ oṣelu Peoples Democratic Party, PDP ti jawe olubori ipo alaga kansu mẹtalelgun nibi idibo ijọba ibilẹ to waye ni ipinlẹ Rivers lopin ọṣẹ to kọja.

Alaga ajọ eleto idibo ipinlẹ Rivers, RSIEC, Adajọfẹyinti George Omereji kede awọn alaga tuntun ati kansilọ fawọn ijọba ibilẹ mẹtalelogun to wa ni ipinlẹ naa.

Bakan naa lo si ṣalaye fun gbogbo wọn pe ki wọn rii daju pe wọn ko akoyawọ, ki wọn si fọwọsowọpọ pẹlu awọn to fidirẹmi ninu idibo naa lati ṣiṣẹ sin araalu fun idagbasoke ijọba ibilẹ wọn.

O ni: "Ọkan naa ni awọn to jawe olubori atawọn to fidirẹmi nitori ẹbi kan naa ni yin, lẹyin idibo yii ẹ fun ara yin ni ọwọ to yẹ ki ẹ si jumọ ṣe iṣẹ pọ fun idagbasoke ipinlẹ Rivers."