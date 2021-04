#PantamiMustResign, Isa Pantami: Àwọn ọmọ Naijiria ń fẹ́ ìyọnípò mínístà fún ọ̀nà ìbáraẹnisọ̀rọ̀ nítorí ọ̀rọ̀ tó sọ nípa àwọn agbésùnmọ̀mí

Pantami ti ṣe awọn waasi kan lawọn ọdun diẹ sẹyin, nibi ti wọn ni o ti sọrọ atilẹyin fun ikọ agbesunmọmi Al-Qaeda ati Taliban, eyii to da rogbodiyan silẹ lori ayeluja.

Pantami funra rẹ, to jẹ onimọ nipa ẹsin Musulumi ti fesi pe oun ko ni nkankan ṣe pẹlu ẹgbẹ agbesunmọmi kankan.

Yatọ si awọn ọmọ Naijiria to n lọgun pe ki wọn gba iṣẹ lọwọ Pantami lojo opo Twitter, eeyan kan gboogi to n jẹ ọrọ naa lẹnu ni Reno Omokri, to jẹ amugbalẹgbẹ Aarẹ ana, Goodluck Ebele Jonathan.