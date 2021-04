Idriss Deby: Àwọn ológun ní Chad ní Ààrẹ Idriss Deby kú lọ́wọ́ ọta ìbọn tó faragbà

Awọn alaṣẹ ologun lorilẹede Chad ni Aarẹ Deby ku latari ọgbẹ ọta ibọn to gba lasiko ti wọn n koju awọn ọmọogun ọlọtẹ to ṣigun wọ olu ilu orilẹede naa, N'Djamena.

Lẹyin eyi ni wọn tun dibo yan an lọdun 2001, ati 2005 ni eyi to fi lọ fun saa kẹta lẹyin ayipada ọdun 2005.

Lọdun 2013 ni amnesty International se akọsilẹ kan pe Idriss Deby n fiya jẹ awọn to ba n bu ẹnu ẹ̀tẹ́ lu iṣejọba rẹ ni Chad ati pe ko mu awọn ileri tuntun to n ṣe ṣe fun ara ilu lati bọwọ fun ẹtọ ọmọniyan to ṣe lọdun 1990 to gori aleefa.