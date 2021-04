Idriss Deby: Mahamat Kaka Deby ti di Ààrẹ fìdíhẹ tuntun ní Chad

Ileeṣẹ ọmọ ogun orilẹ-ede Chad ti kede ọgagun Mahamat Idriss Deby, to jẹ ọmọ Aarẹ Idriss Deby to papopda gẹgẹ bii dari igbimọ ọmọ ogun ti yoo maa dari orilẹ-ede naa fun saa yii.

Ikede yii lo waye lẹyin iku Aarẹ Idriss Deby ọhun lẹyin to fara gba ọta ibọn loju ija pẹlu awọn ọmọ ologun ọlọtẹ.

Ki wọn to kede ipo tuntun yii, ọgagun Kaka ni alaga igbimọ to n ri si ayipada ijọba ologun ni Chad.

Idriss Deby ni Aarẹ Chad lati ọdun 1990 titi di ọdun 2021 to dagbere faye.

Ìjọba Chad kéde kónílé-ó-gbélé aláìlọ́jọ́ lẹ́yìn ikú Ààrẹ Idriss Deby

Deby jade laye lẹyin to fara gba ọta ibọn lasiko to n koju awọn ọmọogun ọlọtẹ to ṣigun wọ olu ilu orilẹede naa, N'Djamena.