Joe Ligon: Ẹlẹ́wọ̀n tó pẹ́ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n jùlọ ní Amerika gba ìtúsílẹ̀ lẹ́yìn ọdún 68 lẹ́wọ̀n

Lẹyin ọdun mejidinlaadọrin, Joe Ligon to jẹ ẹni to pẹ ju lẹwọn ninu itan orileede Amẹrika ti gba itusilẹ.

Nigba to wa ni ọdun mẹẹdogun ni wọn ran lẹwọn lori ẹsun pe oun ati awọn akẹgbẹ rẹ kan kopa ninu idigunjale ati ikọlu sawọn ọmuti kan eyi to kangun si pe eeyan meji padanu ẹmi wọn lọdun 1953.

Itan baba to fi ọdọ wọ ẹwọn yi jẹ eleyi to se eeyan ni kayefi nitori titi di igba to fi jade lẹwọn, ni se lo n sọ pe oun ko jẹbi ẹsun ti wọn fi kan an.