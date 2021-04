Abija: Mo fẹ́ pokùnso torí ìjákulẹ̀ tí Ajileye fún mi, ọpẹ́ tọ́ọ́gì kan tó bá mi sọ̀rọ̀

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Abija lo jẹ ọmọ isẹ fun Olaleye, to si maa n ko ipa to tọju ninu awọn ere ti ọga rẹ naa ba se bii Koto Aye, Koto Ọrun, Ọpa Aje ati bẹẹ bẹẹ lọ.

Nigba to n salaye ohun to mu oun kuro ninu ẹgbẹ osere Ajileye ki onitọun to di oloogbe, Abija sọrọ yanya ninu fido kan to gba ori ayelujara kan ti ileesẹ Mohunmaworan Ojopagogo gbe jade.