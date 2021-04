Fuel scarcity: NNPC ní kò sí ọ̀wọ́n-gógó epo bẹntiró núlùú Abuja

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Esi tawọn alasẹ ileesẹ ipọnpo orileede Naijiria,NNPC, n sọ re ni itako iroyin to gbode pe awọn araalu tun ti bẹrẹ si ni to f'epo ni Abuja.

Iroyin to kaakiri ni pe pupọ awọn ileepo ni ko ta epo fawọn ọlọkọ ati pe awọn to n ta gan an nise ni awọn eeyan to nibẹ bi ẹni gba saara lọjọ Isẹgun.