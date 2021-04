Alaafin: Ṣé lóòótọ́ ni Olori Damilọla ti sá kúrò ní ààfin Ọyọ?

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Iroyin to n lọ nigboro bayii, ta ni ka gbe si yin leti ni pe Olori Damilola, tii se ọkan lara awọn 'Ẹlẹ Daddy', Oxygen ti Alaafin ìlú Ọyọ, Ọba Lamidi Olayiwola Adeyemi Kẹta fi n mi, tun ti kuro ni aafin.

Sugbọn ni asiko yii, a ko ti i mọ nkan to ṣe e ṣe ko le Olori Damilọla kuro ni aafin, tabi asiko to kuro, tabi ibi to lọ.