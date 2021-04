Biafra: Ẹgbẹ́ 52 lókè ọya ní ààbò tó mẹ́hẹ ń kọ olórí pípé ọmọ Nàíjíríà lóminú

wákàtí kan sẹ́yìn

Ẹgbẹ CNG tun na ika alebu si ẹgbẹ ajijagbara idasilẹ orilẹede Biafra, IPOB pe o ti n sọ ara rẹ di ẹgbẹ alakatakiti to n da wahala silẹ, to si tun n doju ogun koju Naijiria, eleyi to ni ko dara to.