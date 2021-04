Baba Ijesha: Princess ní wọn fi ọmọbìnrin tí Baba Ijesha lò ṣe òun ní àánú ni

Obinrin kan to jẹ gbajugbaja adẹrin posonuto jẹ alagbatọ ọmọdebinrin ti wọn fi ẹsun kan Baba Ijesha pe o ba lopọ, ti wa soju opo ayelujara Instagram rẹ lati sọ fun araye nipa bi isẹlẹ naa se waye.

Adẹrin posonu naa to n jẹ Princess lo n fi omije nla sọ bi isẹlẹ naa se ba a lọkan jẹ to ati bo se waye.

Obinrin naa, ẹni to koro oju si bi awọn eeyan kan se n da lẹbi pe ko fura to salaye pe kii se gbogbo igba ni Baba Ijesha n wa ba ọmọ naa lopọ fun odidi ọdun meje.

O ni ẹẹkan pere lo wa sile oun lati ọdun meje sẹyin, to si se ọmọ naa bi ọsẹ ti n soju.

Princess ni lati igba ti isẹlẹ naa ti waye ni ọdun meje sẹyin ni ara ti n fu oun pe nnkan ti yatọ lara ọmọ naa, to si ti n kuna gidi nipa ẹkọ rẹ.

O ni awọn obi to wa ladugbo oun lo gba ki awọn ọmọ wọn wa maa gbe ni ọdọ oun, ti wsn si fi awọn ọmọ naa se oun laanu.

"Baba Ijesha tun pada wa ni ọjọ keji lati mọ boya ọmọ naa ti sọ ohun to sẹlẹ fun gbogbo ile. Ọmọ naa ni Ijesha sọ pe ki oun kalọ sidi mọto oun lati wa gbe eso ti oun ra wọle.

Amọ nigba ti wọn de isalẹ lo tun ba ọmọ naa se lẹẹkeji, lati igba naa ni ko ti wa sile mi mọ amọ nigba to ba nilo iranlọwọ, o maa n pe mi.

Lọjọ kan ni mo sọ fun pe ki lo de to se n sa fun mi, o nilo iranlọwọ, o si joko sile, se emi ni ki n wa ko fun ọ ninu ile ni.

"Ni ọsẹ keji ni awọn alasẹ ileẹkọ ọmọ naa pe oun pe ki oun yọju sawọn pe ọmọ naa joko sori ọkunrin to jẹ ẹgbọn rẹ, to si n rin idi mọ ni itan.

O ni ọrẹ oun lo ba ọmọ naa sọrọ lati mọ idi ti isesi rẹ se yipada, ti ọmọ naa si jẹwọ oun to wa laarin rẹ ati baba Ijesha, ti otutu si mu mi.

"A wa seto ẹrọ ayaworan CCTV ta si ni ki gbogbo eeyan to wa ninu ile jade lọ. Nigba to de, o ri awọn to wa se CCTV naa, mo sọ fun pe mo fẹ sin wọn jade.