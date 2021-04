Florence Ajimobi: Ohun tí n kò lérò ni mo bá lẹ́yìn tí a kúrò ní ìjọba - Florence Ajimobi

Arabinrin Ajimobi sọrọ yii nibi iṣinu awẹ pẹlu awọn alaṣẹ ẹgbẹ akọroyin, NUJ ati NAWOJ nipinlẹ Oyo, eyi to waye nile rẹ niluu Ibadan.

"Awọn eeyan n fi ifẹ han si mi, eleyi to ya mi lẹnu, mo dupẹ lọwọ Ọlọrun fun eyi.

Ati pe ko si ẹni to pe nitori eeyan ni gbogbo wa," Ajimobi lo sọ bẹẹ.

Mo nífẹ̀ẹ́ ọkọ mi si lẹ́yìn ikú rẹ̀ ju ìgbà ayé rẹ̀ lọ

Nigba to n sọ nipa ọkọ rẹ to di oloogbe ni bii oṣu mẹwa sẹyin, aya Ajimobi ni oun tun wa nífẹẹ Abiola Ajimobi si lẹyin to ti ku, ju igba aye rẹ lọ.