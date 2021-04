Mary Daniel: Ìjọba Eko ní ẹbi obìnrin náà ni àwọn fàá lé lọ́wọ́, tí wọn kò sì gbẹ́sẹ̀ lé N25m owó ìranwọ́ rẹ̀

ìṣẹ́jú 18 sẹ́yìn

Ijọba ipinlẹ Eko ti kede pe irọ to jinna sootọ ni iroyin kan to gba ori ayelujara kan pe wọn ti fa Mary Daniel, obinrin ẹlẹsẹ kan to n ta omi loju popo, le ọlọpaa lọwọ.