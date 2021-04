Fulani-Herders Crisis: Ọlọ́pàá ní Amotekun, OPC àti Fijilanté ló rí àwọn afurasí náà mú

ìṣẹ́jú 11 sẹ́yìn

Orukọ awọn afurasi agbebọn to jẹ Fulani naa ni Awali Atine, Ibrahim Abu, Shuaib Balau, Ibrahim Musa, Abdullah Masika ati Umar Aliu Masika.

Lasiko ti wọn ri wọn gbamu, maalu to le ni ọgọsan ni wọn gba ni ọwọ wọn pẹlu ohun ija oloro ni oriṣiriṣi ati iye owo to to #268, 470.00.