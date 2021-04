Baba Ijesha: Fídíò tí Iyabo Ojo gbé jádé lo ṣàfihàn Ijesha tó ń bẹ̀bẹ̀

ìṣẹ́jú 16 sẹ́yìn

Ninu fọnran aworan naa ni Baba Ijesha ti joko silẹ, to si n bẹbẹ pe ki wọn dari jin oun.

Fidio naa ti Iyabo Ojo gbe soju opo Instagram rẹ lo se afihan Baba Ijesha to n sọ pe ki wọn dari jin oun nitori isẹ esu ni.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Baba Ijesha, ti awọn eeyan kan n fi ọrọ wa lẹnu wo, to fi mọ iya ọmọ naa, lo n salaye ohun to ri lọbẹ, to fi wa iru sọwọ.