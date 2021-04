Baba Ijesha: Yomi Fabiyi ní òun yóò rán obìnrin kan tó fẹ̀ṣùn ìfipábánilòpọ̀ kan òun ní ẹ̀wọ̀n láì gbẹ́bẹ̀

Oniruuru ọrọ si ni Yomi Fabiyi ti kọ soju opo Instagram rẹ lati igba ti isẹlẹ naa ti waye, eyi to fi n sekilọ pe ki araye mase tii da baba Ijesha lẹbi, titi ti ileẹjọ yoo fi gbe idajọ kalẹ lori ọrọ naa.

Ọrọ Fabiyi yii lo bọ sapo ibinu awọn ọmọ Naijiria, to fi mọ awọn akẹẹgbẹ rẹ bii Iyabo Ojo ati Mercy Aigbe, ti eruku si n yọ lori ayelujara nipa iha ti Yomi Fabiyi kọ si ọrọ Baba Ijesha naa.

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ lori isẹlẹ yii, Fabiyi sọ pe gba-gba-gba loun duro lẹyin Baba Ijẹsha to wa lahamọ ọlọpaa bayii .

Baba Ijesha kii se ọdaran ayafi tile ẹjọ ba sọ bẹẹ

O ni ṣugbọn ohun ti oun n ja fun ni pe ki awọn eeyan to n ṣe idajọ rẹ lori ayelujara o ranti pe labẹ ẹtọ omoniyan lagbaye, afurasi ko tii di ọdaran ayafi igba ti adajọ ba sọ pe o jẹbi ẹsun ti wọn fi kan an.

Ara oun to n fa awujọ sẹyin ni aibọwọ fun ẹtọ ọmọniyan ati pe, idajọ ori ayelujara ti ọpọ awọn to n da si iṣẹlẹ naa n ṣe, ko le ran orilẹede yii lọwọ."

Lori itahunsiraẹni to n waye laarin rẹ ati Iyabọ Ojo lori ikanni ayelujara, Yomi Fabiyi ni oun mọ gbajumo osere naa si eeyan daadaa.

Obinrin kan jade lati fi ẹsun ifipanilopọ kan Yomi Fabiyi

Gẹgẹ bi obinrin naa to kede ọrọ yii soju opo Instagram rẹ, actoryohan ti wi, iru ẹyẹ ni ẹyẹ n wọ tọ lẹyin, ni ọrọ Yomi Fabiyi ati Baba Ijesha, ta si ni eesi yoo gbe, bi ko se elegbo.

Obinrin naa, ẹni to koro oju si iha ti Fabiyi kọ si ero Iyabo Ojo, lo tẹsiwaju lati maa salaye ohun to sẹlẹ si lọdun 2016, to si ni diẹ lo ku ki Fabiyi fipa ba oun lopọ.